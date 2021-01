Grootschalig testen op corona begint bijna in Dronten: iedere inwoners mag maximaal drie keer meedoen

Geen reorganisa­ties of gedwongen ontslagen bij theaters in de regio

14 januari De theaters in Kampen, Dronten en Emmeloord hoeven, zoals het Agora in Lelystad woensdag bekendmaakte, niet te reorganiseren of gedwongen mensen te ontslaan. Vanwege de coronacrisis verkeert het Lelystadse theater in zwaar weer en schrapt ruim tien voltijdsbanen. Dat is bij De Meerpaal in Dronten, ’t Voorhuys in Emmeloord en de Stadsgehoorzaal in Kampen niet aan de orde.