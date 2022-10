Grote groep vluchtelingen overwintert op evenemententerrein Walibi: ‘Hier hebben we de ruimte’

met pollEen groep van 1000 tot 1500 vluchtelingen gaat de winter doorbrengen op het evenemententerrein van Walibi Holland. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) zet hier voor zes maanden units neer. ‘In Dronten hebben we de ruimte. Als we deze ruimte moeten delen voor het grotere belang dan voelt dat voor dit college als vanzelfsprekend’, meldt burgemeester Jean Paul Gebben.

Uiterlijk 15 april moeten de vluchtelingen weer vertrokken zijn. Dan wordt het terrein gereed gemaakt voor de grote evenementen die hier plaatsen, zoals Opwekking, Defqon.1 en Lowlands.

De opvangcrisis in Nederland vraagt direct een oplossing op korte termijn, schrijft het college van Dronten in een brief aan de raad. ‘De situatie in Ter Apel is nog steeds nijpend. In overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA zijn we tot deze korte termijn-tussenoplossing in onze gemeente gekomen’.

Units

Dat kan niet zonder de inbreng van Walibi Holland, dat het evenemententerrein aan de Spijkweg beschikbaar stelt. De vier partijen hebben afspraken gemaakt over de organisatie van de opvang. De vluchtelingen zullen verblijven in units. Onduidelijk is nog hoe die eruit zien. Dat wordt vanmiddag duidelijk gemaakt tijdens een persconferentie op het gemeentehuis.

Quote Misschien voelen onze inwoners ook de behoefte om wat te doen voor deze groep mensen Jean Paul Gebben, Burgemeester Dronten

Het college voelt zich verantwoordelijk, meldt burgemeester Gebben in een persbericht. De gemeente wil graag een bijdrage leveren ‘in de oplossingen voor deze opvangcrisis’. ‘In Dronten hebben we de ruimte. Als we deze ruimte moeten delen voor het grotere belang dan voelt dat voor dit college als vanzelfsprekend’.

Het college beseft dat de opvangen ‘van zo’n grote groep’ vragen en zorgen kan opleveren. ‘Daarover blijven we graag met elkaar in gesprek. En misschien voelen onze inwoners ook de behoefte om wat te doen voor deze groep mensen.’

Poll Wat vind jij van deze tussenoplossing voor opvang van vluchtelingen? Goed, fijn dat dit mogelijk is

Niet goed, zo'n evenemententerrein is ongeschikt

Anders, namelijk... (zet jouw reactie onder dit artikel) Wat vind jij van deze tussenoplossing voor opvang van vluchtelingen? Goed, fijn dat dit mogelijk is (59%)

Niet goed, zo'n evenemententerrein is ongeschikt (28%)

Anders, namelijk... (zet jouw reactie onder dit artikel) (13%)

Inloopavond

Woensdagavond is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden in BeachclubNU bij de Elburgerbrug. Het is een inloop (19.00-21.00 uur), zonder plenair gedeelte dus, waar de gemeente en het COA een toelichting geven en vragen beantwoorden over de opvang.

De opvangcrisis was eerder dit jaar al reden om het asielzoekerscentrum in Dronten tijdelijk uit te breiden. De komende drie jaar mogen hier maximaal 300 mensen extra verblijven, bovenop de bestaande 1000 bewoners.

En mogelijk worden zogeheten na-reizigers tijdelijk opgevangen in de Noordoostpolder. De gemeenteraad gaat hier maandag over praten. Voor een aanmeldcentrum voor asielzoekers vlakbij het azc in Luttelgeest is geen draagvlak bij de omwonenden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.