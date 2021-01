Grote illegale tabaksfabriek in Dronten opgerold, goed voor ‘miljoenen aan belastinggeld’

Conflict met pandver­huur­der: Zwols pannenkoe­ken­res­tau­rant Holland legt beslag op huursom

8 januari Pannenkoekenrestaurant Holland in Zwolle is in een conflict verzeild geraakt met de verhuurder van het pand aan de Thorbeckegracht. Het geruzie over geld blijkt dusdanig moeilijk op te lossen, dat beide partijen het jaar beginnen in de digitale rechtszaal. Waarin de pandeigenaar beweert dat Holland ‘technisch failliet is’, tot onvrede van de restauranteigenaren.