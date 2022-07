Grote zoekactie naar vermist kind in Veluwemeer bij Biddinghuizen

Spuit met gif bezwijkt onder hitte in garage Emmeloord: prikkende ogen bij bewoners

Prikkende ogen en benauwdheid bij bewoners door een lekkende drukspuit. Een zwaar onkruidbestrijdingsmiddel zorgde zondag voor een indringende geur in de garage van een woning in Emmeloord. De chemische lucht was zo sterk dat de brandweer eraan te pas moest komen.

17 juli