Handelaren stappen over op populair ‘kindervuurwerk’ (maar veel levert het niet op)

Politie zoekt levensge­vaar­lij­ke klanten in coldcase­zaak rond in Dronten gevonden lichaam prostituee

4 december De politie is op zoek naar informatie uit zwarte lijsten van tippelzones in Utrecht en Amsterdam gedurende de jaren 90. Via dergelijke lijsten waarschuwden prostituees elkaar voor levensgevaarlijke klanten. De politie hoopt zo de ‘coldcasezaak’ op te lossen rond de vermoorde prostituee Judit Nyari die in 1993 werd gevonden in Dronten.