Hardleerse automobilist veroorzaakt ongeluk in Zeewolde

Collectie voormalig museum in Hoenderloo naar Dronten

6:00 Zes kuub boeken, kratten vol huishoudelijke apparaten, kleine bakelieten onderdeeltjes, illegale radio's en een complete, ouderwetse huisinstallatie. De collectie van het Mechanisch Erfgoed Centrum (MEC) in Dronten is ruim verrijkt met een deel van de collectie van het vorig jaar gesloten Nederlands Elektriciteits- en Radiomuseum in Hoenderloo. Eigenaar Dop Huisman is er blij mee, de erfgenamen van het elektriciteitsmuseum ook.