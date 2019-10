Hek voor pas geopend landschapskunstwerk Biddinghuizen

Gedeputeer­de Hofstra: ‘Strengere stikstofre­gels Flevoland niet bedoeld om Lelystad Airport vlot te trekken’

16 oktober Het handhaven van de strengere stikstofregels in Flevoland is in het belang van de hele provincie. Dat stelt gedeputeerde Harold Hofstra, die in tegenstelling tot zijn collega’s in onder meer Overijssel en Gelderland de net afgesproken strengere maatregelen niet introk. ,,Dan zouden we alles op slot zetten, we wilden met deze maatregelen juist de vergunningverlening weer vlot trekken, Flevoland-breed. Zonder die beleidsregels staat alles stil, dat vonden wij onverantwoord en wij hebben een algemeen belang om dat weer op gang te trekken.’’