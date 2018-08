Hele families leggen aan voor Meerpaaldagen

Dat de Meerpaaldagen stevig verankerd zijn in de traditie van Dronten is duidelijk. Afgelopen weekeinde was de 27ste editie. Voor complete families staat een jaarlijks bezoek aan het driedaagse festijn bij de Meerpaal als een paal boven water. Drie portretten.

Hanna van der Kamp (28)

,,Ik ben als vrijwilligster al een jaar of tien actief op de Meerpaaldagen. Ik ben altijd te vinden bij de poort waar we mensen hartelijk welkom heten en welterusten wensen als ze ’s avonds laat weer naar huis gaan. Mensen verlaten vaak met een grote glimlach de feesttent, omdat de Meerpaaldagen dat gemoedelijke dorpsfeest blijft.''

Volledig scherm Hanna van der Kamp. © Foto Freddy Schinkel

,,Het festijn is in de loop der jaren uit de klauwen gegroeid, maar gelukkig blijft het gratis en sociaal. Hele vriendengroepen praten hier jaarlijks bij. Zelf woon ik alweer drie jaar in Friesland, maar ik blijf jaarlijks terugkomen om dit geweldige feest mee te maken. Het zijn lange dagen als vrijwilligster, maar daar krijg je zo veel voor terug.’'

Aliyah Stit (18)

,,Opgegroeid in Dronten, weet ik nog goed hoe ik als kind de Meerpaaldagen beleefde. Ik was altijd te vinden bij de kinderboerderij en het klimgebeuren. Spijkerbroek-hangen op het plein, terwijl de moeders langs de kant gezellig bijkletsen. Pas later kwamen er voor mijn gevoel meer landelijke artiesten.''

Volledig scherm Aliyah Stit. © Foto Freddy Schinkel

,,Het festival is inmiddels een stuk groter geworden, maar dat komt mij op deze leeftijd wel goed uit. Zo kwam er deze keer een hele vriendengroep uit Emmen naar Dronten om het mee te beleven. Mooi om gewoon in Dronten te zien wat een geweldige artiest Waylon is. Zelf woon ik nu met mijn familie in Duitsland, maar de Meerpaaldagen blijven vast op ons programma staan.''

John Postma (58)

,,Ik heb alle versies vanaf de oprichting meegemaakt. Heel simpel, want we plannen onze vakantie altijd om de Meerpaaldagen heen en dan komen familie en vrienden uit Dordrecht over om het mee te beleven. Een aantal jaren geleden was het festijn nog verspreid over de verschillende pleinen van Dronten. Dat leverde wel eens onrust op. Deze grote feesttent op het plein geeft meer overzicht voor de organisatie.''

Volledig scherm John Postma. © Foto Freddy Schinkel

,,Ik vind het wel jammer dat ze elk jaar weer moeten leuren om vrijwilligers. Dat is wat mij betreft het enige minpunt, want wat ging de bomvolle tent weer plat voor artiesten als Baby Blue en Stef Ekkel. Hoedje af voor de mensen die het allemaal organiseren.''