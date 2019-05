Help! Mama heeft kanker, maar wie ziet mij staan?

Rabobank: Bouwplan­nen Flevoland zetten druk op biologi­sche landbouw

12:53 Plannen voor woningbouw en nieuwe infrastructuur in Flevoland staan op gespannen voet met groei van de biologische landbouw. In de jaren tot 2040 wordt zo’n negenduizend hectare aan het huidige areaal cultuurgrond onttrokken, tien procent van het totaal. Dat geeft een ‘negatieve druk op de agrarische gronden in Flevoland’, concludeert de Rabobank in een deze week verschenen economisch rapport over de regio.