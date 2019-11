Hennepkwekerij opgerold in Biddinghuizen

De politie ontving een tip over de hennepkwekerij via ‘Meld Misdaad Anoniem’. Zij ging vervolgens een kijkje nemen bij het pand aan de Korenmaaier. In het pand werden zo’n honderd planten aangetroffen. Verder was illegaal water en elektra afgetapt. Het is niet bekend of er al arrestaties zijn verricht.