Herstelwerk aan de Elburgerbrug gaat nu echt gebeuren

Dronten 'snel en zorgvuldig' op weg naar nieuw college

29 maart In de loop van mei moet het nieuwe college van Dronten aantreden. Dat is althans de wens van de VVD, de grootste partij in de raad. ,,We gaan voor een snel en zorgvuldig proces'', zegt VVD'er Ton van Amerongen.