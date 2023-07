Hilariteit op Twitter om bladblazende groenmedewerker in Dronten: 'Afspraak is afspraak’

Bewoners Oosterwold starten inzame­lings­ac­tie voor juridische bijstand tegen komst McDonald’s

Bewoners van de wijk Oosterwold in Almere zijn een inzamelingsactie gestart om juridische bijstand te financieren tegen de komst van een vestging van fastfoodketen McDonald’s. In vier dagen is al een bedrag van meer dan 3500 euro opgehaald.