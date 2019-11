Hoe Dronten de zorg opnieuw uitvond

De gezondheidszorg in de gemeente Dronten van 1960 tot en met 1986 is in het boek te lezen. Het is volgens Frits Schmidt, voorzitter van stichting Geschiedschrijving, voor veel mensen 'een mooie herinnering aan de jaren waarin de organisatie van gezondheid en welzijn vorm kreeg'. Het wordt op maandag 25 november gepresenteerd en is daarna te koop bij boekhandels in de regio.