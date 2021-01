Hoe kon kerk in Biddinghuizen in de greep komen van corona? ‘Het verdriet is groot in het dorp’

Deze reconstructie zal pas over enige tijd plaatsvinden, zegt voorzitter Jan Klopman van de kerkenraad. In elk geval na de begrafenissen van de slachtoffers. ,,Dit is een periode van rouw. Het verdriet is groot in het dorp. We krijgen heel veel steunbetuigingen, ook van andere kerken. Helaas komen er ook negatieve reacties binnen.’’ Over de aard daarvan wil hij liever niets zeggen.