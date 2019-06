Honderden blubberen door modder in Biddinghuizen tegen slavernij

Deelnemers gaan op afstanden variërend van 3 tot 18 kilometer de strijd aan met het water, modder en zwaartekracht. Via een Kidsrun zijn (net als in de slavernij) ook kinderen betrokken bij dit evenement, dat begon met een peptalk van Monica Nettey, advocaat voor IJM in Ghana. Onder gunstige weersomstandigheden voltooiden daarna honderden ‘modderkruipers’ hun MudRaise met de strijd tegen slavernij als onderliggend goed doel.