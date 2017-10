Horeca Dronten heeft zaken voor gehandicapten niet op orde

Even een hapje eten, een bakkie doen of een avond het café in, blijkt voor mensen met een beperking in de gemeente Dronten helemaal zo gemakkelijk nog niet.

Goede wil is er volop bij het horecapersoneel, heeft stichting Onder Dak gemerkt, maar de eindconclusie van haar onderzoek is duidelijk: Dronten heeft de zaken wat betreft de horeca nog lang niet op orde voor mensen met wat voor beperking dan ook.

De stichting heeft in twee fasen de horeca in de gemeente Dronten aan een toegankelijkheidsonderzoek onderworpen. Wethouder Peter van Bergen heeft het onderzoeksrapport vrijdag in ontvangst genomen.

Toilet

In de meeste gevallen lukt het nog wel om een etablissement binnen te komen, zij het soms met moeite of dankzij een helpende hand. Wie vervolgens naar het toilet moet, heeft een probleem. Regelmatig zijn de wc's bijvoorbeeld te vinden op de bovenverdieping en ontbreekt een aangepast toilet en een alarmsysteem.

Judy Koopman van Onder Dak weet dat het in de cafés helemaal lastig is. Zij kent verhalen van jongeren met een beperking die een luier dragen als ze de kroeg in gaan. ,,Na een aantal biertjes moet je nu eenmaal naar de wc, maar dan moet je er wel kunnen komen." Ze toont begrip dat het voor horeca-ondernemers niet altijd mogelijk is om aanpassingen door te voeren. Tegelijkertijd roept ze op om creatief te zijn. Bijvoorbeeld: als er dan toch twee toiletten aanwezig zijn, zorg dan dat een ervan aangepast is. Dan hoeft er geen aparte gehandicapten-wc bij te komen.

Kapstok