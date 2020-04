Horeca-ondernemer in Dronten: ‘Ik wil weer knallen, maar ik denk niet dat we al open mogen’

,,Natuurlijk wil ik graag weer gasten ontvangen. Hoppakee, knallen met die hap! Maar ik denk niet dat we dat vanavond te horen krijgen. Ik houd rekening met een slecht scenario voor de horeca. Zo gaat het al weken. Vorige week zat de directeur van Koninklijke Horeca Nederland bij Jinek aan tafel en hij had het over een heropening van de horeca op 1 juni. Dat gaat het worden, denk ik’’.

Facturen

‘Thuis’ is naast een restaurant ook een woonwinkel met interieuradvies. ,,Daardoor kunnen we nog bestaan. Er gaan nog facturen de deur uit, maar het droogt op. En we bezorgen nog en mensen komen afhalen, maar dat zorgt niet voor genoeg omzet. Ach, iedereen heeft het pittig. Of we kunnen draaien als iedereen 1,5 meter afstand houdt? Nee, dat gaat ten koste van de sfeer. Daarvoor hebben we een jaar geleden de zaak niet uitgebreid’’.