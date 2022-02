Hospice Dronten geeft voorlichting aan potentiële nieuwe vrijwilligers

Hospice Dronten biedt mensen ondersteuning tijdens hun laatste levensfase. Soms is het door omstandigheden niet mogelijk om thuis in voldoende rust te kunnen sterven, het hospice biedt dan een gastvrij verblijf. Een team van goed opgeleide vrijwilligers en deskundigen biedt 24 uur per dag ‘liefdevolle zorg’.

Het hospice is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zij krijgen eerst een basiscursus aangeboden, zodat ze goed voorbereid kunnen beginnen. Ervaring of een achtergrond in de zorg is niet noodzakelijk. Tijdens de informatieavond krijgen bezoekers meer informatie over de training en het werk in het hospice. Wie de avond bij wil wonen, wordt verzocht om zich aan te melden via secretariaat@hospice-dronten.nl.