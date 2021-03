Hugo de Jonge: ‘Aantal testers is lager dan verwacht, maar toch is Dronten voorbeeld voor Nederland’

Is massaal testen op corona effectief? Experiment in Dronten moet ons wijzer maken

10 februari Is een massatest op corona een effectief wapen in de strijd tegen het virus? Dat willen minister De Jonge en de GGD’s graag weten. In Dronten start vandaag een experiment waarbij de gehele bevolking zich gedurende zes weken, drie keer mag testen op corona.