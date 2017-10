Huishoudens in Dronten gaan minder belasting betalen

Man uit Biddinghuizen vrijgesproken van seksueel misbruiken ex-vrouw

25 september Een 41-jarige man uit Biddinghuizen is gisteren vrijgesproken van het seksueel misbruiken van zijn ex-vrouw in haar woning in Dronten tweeënhalf jaar geleden. Mogelijk heeft hij in zijn slaap seksuele handelingen met haar verricht.