Hulpdiensten massaal naar azc Dronten vanwege steekincident: jongen (17) naar het ziekenhuis

GGD gaat ook grootscha­lig op corona testen in Dronten

12 januari Dronten is een van de gemeenten waar grootschalig testen wordt uitgeprobeerd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de gemeente hiervoor gevraagd. ,,In Dronten kunnen we landelijk het verschil maken’’, stelt burgemeester Jean Paul Gebben in een persverklaring.