Hulpdiensten rukken uit voor auto te water in Dronten: bestuurder niet aangetroffen

Verwarring in Dronten: bij Reevesluis komt geen uitkijkto­ren, maar uitkijkpúnt

8 januari Even leek er een uitkijktoren aan de Drontense kant van de randmeren te komen, maar het wordt een uitkijkpunt. Ja, dat is iets anders dan het ‘megalomane’ plan uit 2016. De gemeente is ‘niet consequent’ geweest in haar woordkeus, zegt wethouder Roelof Siepel.