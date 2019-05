Hulplijn voor mantelzorgers in Dronten die weinig buiten komen

Waarom is dit nodig?

,,Wij draaien projecten in Dronten en Den Haag om mantelzorgers te ontlasten. Vorig jaar hielden we een proef door mantelzorgers die we al een poosje niet meer hadden gezien, eens te bellen. Om te laten weten dat we aan ze dachten. Dat stelden ze op prijs. Daar is het Aandachtcentrum uit ontstaan. Uit die gesprekken bleek dat veel mensen het druk hebben met de zorg en weinig het huis uit komen. Terwijl ze graag hun verhaal kwijt willen. Vaak willen ze hun kinderen daar niet mee belasten.’’

Is het Aandachtcentrum alleen bedoeld voor mantelzorgers die naar jullie activiteiten komen of kwamen?

,,Nee, voor iedereen. Wel moeten ze lid worden, maar dat is gratis. De beide gemeenten dragen de kosten’’.

Hoe vaak bellen jullie?

,,Om de 4 weken. Maar als een mantelzorger meer contact nodig heeft dan bellen we vaker. Om ze weer op de rails te helpen. Het is de groep die bijna overbelast is. Kijk, we lossen niks op, maar bieden wel een luisterend oor en doen zo aan vroegsignalering. Er zijn mantelzorgers die extra ondersteuning nodig hebben bij de zorg, wij brengen ze in contact met de juiste organisaties. Ook daar is behoefte aan’’.

Er is al een Centrum voor Aandacht in Dronten, is dat niet verwarrend?

,,Dat centrum houdt zich bezig met yoga en mindfulness, het heeft een ander doel. We hebben er geen opmerkingen over gekregen. In Den Haag is ook een Aandachtscentrum, met een tussen-s. Ook daar horen we niks over’’.

Wie bemensen de lijn?

,,Dat zijn getrainde vrijwilligers. Ze krijgen een tweedaagse basiscursus en oefenen daarna individueel met een acteur. We nemen het serieus. Het zijn heel verschillende mensen. Zo zit er een juriste bij die vooral met haar hoofd werkt en graag meer met mensen wil doen.’’

Werkt Liane Wolfert WPC nog samen met Hakim Ziyech? De Ajax-speler was in 2016 ambassadeur van haar project SOEP! (Samen Op Expeditie met Poen), hij motiveerde Drontense jongeren die het niet breed hadden. Als beloning nodigde hij hen uit voor de laatste wedstrijd die hij voor FC Twente speelde. ,,Hakim wil graag door’’, zegt Wolfert. ,,Ik heb nog regelmatig contact met hem. Maar er is helaas geen geld voor een nieuw project. We hopen dat het weer van de grond komt’’.