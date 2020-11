Ichthus College in Dronten gaat week op slot na coronabesmetting van vier docenten

Drontena­ren mogen meepraten over nieuw afvalplan

8 november Drontenaren krijgen de komende maanden volop gelegenheid mee te praten over een nieuw afval- en grondstoffenbeleid. Nieuwe plannen zijn nodig om het hoofd te bieden aan de stijgende kosten van afvalverwerking en om de stroom restafval te beperken tot hooguit 25 kilo per inwoner in 2030. Als er niets gebeurt, wordt die doelstelling bij lange na niet gehaald en zullen de kosten per huishouden flink stijgen.