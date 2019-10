Iedereen kijkt én koopt in Dronten ‘Dat is traditie’

In een klap 80 winkeltjes erbij in Dronten; huurders in de rij voor concept store

22 oktober Dronten heeft er binnenkort in een klap 80 winkeltjes bij. Op bedrijventerrein Business Zone opent een grote ‘concept store’, voor beginnende ondernemers of ondernemers die een doorstart maken. Huurders staan in de rij, maar er is gedoe over de vergunning.