IJsbaantje aan het Maaiveld in Biddinghuizen gesaboteerd

Erik Hopman (39) is er nachtenlang mee bezig geweest, maar het bleek tevergeefs. Het ijsbaantje in Biddinghuizen is ten onder gegaan aan vandalisme, geschaatst wordt er dus niet.

Hij zucht even, staart wat over het ijsbaantje en begint dan aan zijn verhaal. Twee nachten lang is Hopman in de weer geweest om de kinderen in Biddinghuizen schaatsplezier te bezorgen. Maar het is allemaal voor niets geweest. Als hij donderdagavond, na zijn werk, op het Maaiveld komt om weer verder te gaan met zijn vrijwilligerswerk, ziet hij dat het mis is. Zandzakken en plastic dienden als afsluiting van een put, maar die zijn weggehaald. Gevolg? Het water is weggelopen, waardoor een groot deel van het ijs verdwenen is. Waar je lol van hebt.

,,Tja, boos, ik weet niet of het zin heeft om hier boos om te worden”, zucht Hopman. ,,Ik ben wel heel erg teleurgesteld natuurlijk, want vorig jaar hebben hier vierhonderd kinderen heel veel plezier gehad. Ik weet niet wie het gedaan hebben en het heeft ook weinig zin om nu te achterhalen wie het zijn geweest. Misschien is het een optie dat ze de volgende keer eens een paar uurtjes komen helpen. Dan kunnen ze de andere kant van het werk zien.”

Even wordt er na de vernieling van het krabbelbaantje nog getracht om een nieuwe poging te doen. Maar al snel wordt er geconcludeerd dat het nutteloos is. De komende dagen stijgt het kwik boven nul, waardoor de kans op nieuwe ijsvorming nihil is. ,,Er werd geopperd om de bak vol te laten lopen en dan te kijken of er nog ijs op zou komen. Maar dat was niet gelukt, dan was er te veel water verdwenen. Voor nu is het even niet anders.”

Nachtwerk

Hopman krijgt zo wel rustigere nachtjes en kan een beetje bijslapen. De afgelopen nachten hakten erin, want eerder dan 4.00 uur lag hij niet in het mandje. ,,Ik ben twee keer tot 3.00 uur bezig geweest om water aan te brengen, maar daar houdt het niet mee op. De tuinslangen opruimen en terugbrengen, dan ben je zo om 4.30 uur thuis”, zegt de Biddinghuizenaar. Waarom doet hij dat allemaal? ,,Ik doe het voor het dorp, niet voor mezelf, want dit sloopt je echt. Als ik mensen hier blij mee kan maken, is het al gauw goed.”