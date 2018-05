Jonge zeearenden geringd bij Biddinghui­zen

24 mei Het is dit jaar niet erg druk in de zeearend-kraamkamer van Nederland. Voorzover bekend is alleen in het natuurgebied Spijk-Bremerberg bij Biddinghuizen een geslaagde broedpoging geweest. De twee jongen, mannetjes van bijna 7 weken oud, zijn woensdag geringd.