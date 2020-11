Illegale kroeg op bedrijventerrein in Dronten, politie deelt waarschuwing uit

Appelsap uit Flevoland in Nederland en België uit de schappen om gevaarlijk goedje

19 oktober Sapproducent Flevosap uit Biddinghuizen haalt in België een partij appelsap uit de schappen vanwege een te hoge dosis schimmelgif (patuline). Hoewel het sap ook bij Albert Heijn in Nederland is verkocht, is hier geen publiekswaarschuwing afgegeven. De partij is op aanraden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uit de handel genomen. Het giftige goedje is alleen schadelijk bij een grote inname.