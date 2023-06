In Dronten zwaarbewolkt vanochtend

Tim (49) uit Kraggen­burg verwaar­loost zijn rashonden: ‘Mager? Dat hoort bij het ras’

Het ging niet zo lekker met de 49-jarige Tim H. uit Kraggenburg. Zijn vrienden waarschuwden daarom de politie. Toen agenten een kijkje namen in zijn woning, vonden ze H. op bed met in zijn slaapkamer drie teckels in een kooi. Beneden troffen ze vijf verwaarloosde en erg magere, grote rashonden aan.