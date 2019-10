In een klap 80 winkeltjes erbij in Dronten; huurders in de rij voor concept store

Een aantal winkeltjes is al ingericht, het merendeel staat nog leeg. Dat gaat snel veranderen, want op 2 november is de officiële opening van Polder Living & Lifestyle, zoals de concept store of shop-in-shop gaat heten. In een van de hokjes is Arnaud Kleemans uit Kampen aan het verven. Zijn vriendin Frederica Ruizendaal huurt deze ruimte voor haar bedrijfje ‘We love crafts’. ,,In een concept store in Hattem huren we een plank, hier hebben we meer ruimte. We kunnen hier echt een winkeltje inrichten’’, zegt hij.