In Nederland volledig gevaccineerd, maar skileraren Ingeborg en Thore uit Dronten moeten vakantie in Oostenrijk toch afzeggen: ‘Verschrikkelijk balen’

Nog steeds onduide­lijk­heid rond intocht Sinter­klaas in Flevoland en Kampen: ‘Doorstro­men? Dat is niet te doen’

Hoe gaat de intocht van Sinterklaas er dit jaar uitzien? Een maand voor de grote dag kunnen de organisatoren in deze regio het nog niet zeggen. Er is nog veel onduidelijkheid over de coronaregels. In Lelystad zijn de zorgen het grootst. ,,Doorstromen? Dat is niet te doen in Batavia Haven.’’

13 oktober