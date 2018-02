Video Studenten ROC op spoedcursus empathie

3 februari ROC Friese Poort in Emmeloord stuurt alle eerstejaars studenten op een spoedcursus empathie. In koppels van twee moeten ze een gesprek gaande houden met onbekenden. Luuk (16) en Jan Aart (17) belanden vrijdag op een boerderij in Rutten.