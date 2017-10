Inbreker betrapt op het dak: 'Ik ben mijn bal aan het zoeken'

Eerste 'blingjacht' met diamantlak komt uit de polder

De Keizer 42 Sun King is het eerste jacht ter wereld met een laklaag waarin natuurlijke diamanten zijn verwerkt. Onlangs gepresenteerd aan de rijken der aarde op de botenshow in Monaco, maar de oorsprong van deze 'blingbling-boot' ligt gewoon om de hoek. In Dronten en Zwartsluis om precies te zijn. Hoe is dat zo gekomen?