Inbrekers fietsend op de vlucht na inbraak bij drogist in Biddinghuizen

Serious Dorpsfestival brengt 2100 euro op

25 december Het derde Serious Dorpsfestival in Biddinghuizen heeft 2100 euro opgebracht. Een deel hiervan, 1000 euro, is zondag naar het Glazen Huis in Apeldoorn gebracht. De rest is overhandigd aan de beheerder van kerkcentrum De Voorhof.