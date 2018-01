Inbrekers slaan weer toe in Swifterbant

Doelwit was een woning aan de Zwanebloem in Swifterbant. Inbrekers sloegen toe tussen zaterdagmorgen 10.30 uur en zondag 22.30 uur. De politie is op zoek naar drie mannen die mogelijk iets met de inbraak te maken hebben. Rond 01.50 uur zijn de drie 'onder zeer verdachte omstandigheden' gezien in het Duifkruid, de straat achter de Zwanebloem. Over de buit is niets bekend gemaakt.