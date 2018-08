Incasso per Whatsapp brengt Dronter tweeling succes

Met dertien werknemers ging Hendriks Incasso het nieuwe jaar in en nu zijn het er al 22. Waar het dit jaar eindigt, durft algemeen directeur Loyd Hendriks niet te voorspellen. ,,We hadden gerekend op 50 procent groei dit jaar, daar zitten we nu al ruim overheen.” Duidelijk is al wel dat het bureau moet uitkijken naar een groter pand. Dat zal zeker in Dronten staan. ,,Hier komen wij vandaan en hier voel ik me thuis”, zegt Loyd. ,,Bovendien ligt het ook nog eens mooi centraal in het land.”