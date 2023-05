Informatie over energiezuinig wonen bij Energieloket in Swifterbant

Zwolse muzikant Fokko (36) doet kwart eeuw over één nummer: ‘Erg te spreken over schrijfpro­ces’

Een kwart eeuw doen over één nummer, dat kunnen niet veel muzikanten zeggen. Fokko Mellema uit Zwolle begon aan zijn eerste liedje toen hij elf jaar oud was, over een dode hond. Nu, 25 jaar later, is dat liedje ook daadwerkelijk af. ,,Er zit inmiddels een heel schrijfleven tussen.”