Inloopavonden over Windplan Groen Flevoland

Vooral in Ketelhaven en Biddinghuizen groeit het protest tegen de molens in Windplan Groen. De 250 meter hoge kolossen worden daar dicht tegen de rand van de bebouwde kom geplaatst. Men vreest er voor overlast door laagfrequent geluid, slagschaduwen, knipperende obstakellichten en horizonvervuiling. Een groep verontruste burgers in Biddinghuizen verspreidt volgende week op alle circa 2.500 adressen in het dorp een voorbeeld protestbrief, die elke inwoner zelf kan insturen.

Vragen

Tijdens de inloopavonden zijn medewerkers van de organisatoren, de gemeente en onderzoeksbureaus aanwezig om antwoord te geven op gerichte vragen van bezoekers. De inloopavonden zijn op 6 mei in congrescentrum De Pijler in Lelystad, op 8 mei in Lands End Ketelhaven, op 15 mei in Open Hof in Dronten en op 16 mei in De Voorhof in Biddinghuizen. Belangstellenden zijn welkom van 19 tot 21 uur.