Inwoners denken mee over naam voor nieuwe wijk ten zuiden Swifterbant

Meer aandacht voor acceptatie lhbt’ers in Dronten: ‘het is écht nodig’

22 oktober De fontein op het Meerpaalplein in Dronten zal het grootste deel van het jaar in de kleuren van de regenboog worden gezet. Om aandacht te vragen voor de acceptatie van de lhbt-gemeenschap (lesbienne, homo, biseksueel, transgender). ,,Dat is écht nodig.‘’