Inwoners Dronten en Elburg zoeken elkaar op: ‘Kom over de brug’

Volgens de initiatiefnemers, ondernemers uit de Oostrand van Dronten en het Museum/VVV Elburg, weten polderbewoners vaak niet wat in invloed van de inpoldering op bewoners van voormalige Zuiderzeedorpen was. In 2018 bleek bij het erfgoedfestival ‘Poldergeest’ dat veel inwoners uit Elburg destijds zonder werk kwamen te zitten, terwijl polderbewoners vooral druk waren met het opbouwen van de polder.

Kom over de brug

De ondernemers en het Museum/VVV in Elburg lanceren daarom de naam ‘Kom over de brug’. Dit is een overkoepelende naam van een aantal evenementen om elkaar beter te leren kennen.

,,Ik ben zelf in 1965 naar de polder gekomen”, vertelt Coby Dekker-van den Berg, een van de organisatoren en woordvoerder van het project. ,,Ik probeerde een toekomst op te bouwen en was niet bezig wat de impact voor de vissersdorpen was. We willen niet hangen in het verleden, maar elkaar leren kennen en kijken hoe we elkaar kunnen helpen.”

Erfgoedfestival

De aftrap van ‘Kom over de brug’ is dinsdagavond 24 maart om 20.00 uur in Hanneke’s Pluktuin in Biddinghuizen bij een erfgoedfestival en wordt geopend door burgemeesters Jean Paul Gebben (Dronten) en Jan Nathan Rozendaal (Elburg). Beide gemeenten gaan in de toekomst mogelijk meer samenwerken. Vastelanders en poldermensen gaan op 24 maart met elkaar in gesprek en delen hun ervaringen aan beide zijden van het water. Ook is er kunst te zien en zijn er liedjes te horen van en over de Zuiderzee, visserij en polder.