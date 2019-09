Inwoners Dronten mogen meedenken over inrichting gemeentehuis

Later dit jaar begint de ingrijpende en veelbesproken verbouwing van het gemeentehuis, dat niet meer aan de eisen van de tijd voldoet. Het moet duurzamer en opener worden. Zoals de gemeente heeft toegezegd, mogen de inwoners meepraten over de publiekshal. Er ligt een voorlopig ontwerp, maar de inrichting en vormgeving zijn nog niet ingevuld. Wie hier ideeën over heeft, kan een vragenlijst invullen op de website wwww.dronten.ikpraatmee.nl. Papieren exemplaren zijn verkrijgbaar in de dorpshuizen in Biddinghuizen en Swifterbant en het gemeentehuis zelf.

‘Ultieme beeld’

Een iets abstractere vraag van de gemeente aan de inwoners is of ze hun ‘ultieme beeld van de gemeente’ van de gemeente willen laten zien. In welke vorm dan ook, of het nu een schilderij zijn, een filmpje, muziek of een gedicht is. De inzendingen worden opgenomen in een tentoonstelling over de identiteit van de gemeente Dronten. Inleveren kan tot en met 10 oktober.