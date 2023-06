Inzameling voor vernield monument voor kankerpatiënten werpt heel snel vruchten af: ‘Bedankt, namens alle nabestaanden!’

Norbert Dikkeboom uit Harderwijk is de initiatiefnemer van de inzamelactie. De naam van zijn vader stond op een van de glazen panelen. ,,Het is echt niet te geloven, in tweeënhalve dag is het bedrag binnen. Ik ben zo ontzettend blij! Ontzettend bedankt namens alle nabestaanden van de 20.000 namen die op het monument staan.’’ Dat het streefbedrag bereikt is, wil niet zeggen dat de inzamelactie ten einde is. ,,Ik blijf iedereen oproepen om te doneren. Alles dat we extra binnenslepen gaat direct naar het KWF.’’