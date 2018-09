Is het verleggen van De Zuid in Dronten nog wel nodig?

De gemeente Dronten gaat opnieuw in gesprek met bewoners over de herinrichting in het centrum. Wethouder Irene Korting vraagt zich daarbij af of het verleggen van De Zuid nog wel nodig is.

Dit is een gevoelig punt in de plannen die de gemeente begin vorig jaar presenteerde. Dronten wilde dat De Zuid aan de andere kant van kerkcentrum de Open Hof zou komen te liggen - een ingrijpende maatregel. Bewoners van De Zuid reageerden gepikeerd, zo waren ze bang voor naar binnen schijnende koplampen. Ook zou het uitzicht naar de knoppen gaan: nu groen, straks asfalt. Verder klaagden ze over de slechte communicatie van de gemeente.

Draagvlak

Omdat de raad ook wel zag er weinig draagvlak was, besloot ze in november 2017 om de toegezegde 2,9 miljoen euro voor de klus in te trekken. Kom maar terug met een uitgewerkt plan dat wél in de smaak valt, was samengevat de boodschap. En daar werkt Korting, de nieuwe wethouder, inmiddels aan. In het voorjaar van 2019 wil ze een voorstel presenteren, eerst gaat ze met de bewoners in gesprek.

Quote Misschien moeten we straks conclude­ren dat de tijd nog niet rijp is voor het verleggen van De Zuid Irene Korting

,,Ik neem iets langer de tijd, zorgvuldigheid is belangrijk'', zegt ze. ,,Ik wil graag weten of er nog bezwaren zijn en zo ja, waar de weerstand zit.'' Zelf is ze ook nog niet overtuigd van het verleggen van De Zuid - een ingrijpende maatregel. ,,Ik wil toetsen of dit nodig is. Misschien moeten we straks concluderen dat de tijd nog niet rijp is'', geeft ze aan. In dat geval kan het miljoenenplan worden geknipt: wel het groot onderhoud van de Walvisstraat en het verleggen van fietspaden, De Zuid voorlopig laten liggen.