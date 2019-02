Jean Paul Gebben: een nieuwe start op het nieuwe land

,,Ik ben ontzettend blij’’, zegt hij donderdagmorgen in de raadszaal van Dronten waar hij zich voorstelt aan de pers en een enkele ambtenaar. ,,Ik krijg ontzettend veel appjes en telefoontjes, ik zit in een rollercoaster.’’ Met een knipoog naar Walibi World: ,,Maar dat zijn jullie hier wel gewend’’.

Nieuwe kans

Hij ziet Dronten als een nieuwe start, zegt hij. Gebben stapte drie jaar geleden op als burgemeester van Renkum nadat hij werd gefotografeerd tijdens een stapavond waarbij hij piketdienst had. Hij loog hier later over (elders in deze krant meer hierover). Na een korte periode als waarnemend burgemeester in Losser, biedt het nieuwe land écht een nieuwe kans voor de geboren Tukker.

Dronten past bij hem, zegt hij. De ‘plattelandsgemeente met kernen’ geeft hem ‘het goede gevoel’. ,,De mensen die hier 60 jaar geleden met de voeten in de klei stonden, wonen hier nog. Fantastisch.’’ Wat hem aanspreekt in de profielschets is dat de natuur niet ten koste mag gaan van de economische ontwikkeling. ,,Er zijn weinig gemeenten die dat zo benoemen’’. Jammer dat hij pas op 14 juni wordt beëdigd, vindt hij. Van de andere kant: het biedt hem de kans om zich goed in te werken. ,,Ik zal vaak deze kant op komen’’.

Quote Hij kan heel goed lijnen uitzetten en kijkt op een vernieuwen­de manier naar dingen. Maar hij kan ook enorm boos worden als zaken niet goed gaan Daniëlle van Bentem , GemeenteBelangen Renkum

De vertrouwenscommissie ziet in Gebben een ‘ervaren en gemotiveerde burgervader’ die ‘vlot en fris communiceert’. Dat beaamt Daniëlle van Bentem, fractievoorzitter van GemeenteBelangen in Renkum. ,,Ik ben heel positief over Jean Paul. Hij is ervaren, kan heel goed lijnen uitzetten en kijkt op een vernieuwende manier naar dingen. Ik kon goed met hem sparren, hij heeft me in het begin veel geholpen.’’ Verwijzend naar zijn vertrek: ,,Met alles wat er met hem gebeurd is, denk ik juist aan déze dingen terug’’. Van de andere kant kan Gebben ‘enorm boos worden als zaken niet goed gaan in de raad’, gaat ze door. ,,Daar kan hij zich in verliezen. Ik heb hem wel eens spiegel voorgehouden: kijk eens hoe je reageert. Ja, dat kun je rustig tegen hem zeggen. Daar staat hij open voor.’’

‘Open en eerlijk’

Lies ter Haar, fractievoorzitter van Burgerforum in Losser (samen met het CDA de grootste partij): ,,Zijn voorgeschiedenis in Renkum speelde wel mee tijdens zijn benoeming, maar vormde voor ons uiteindelijk geen belemmering. Tijdens de kennismaking was Gebben open en eerlijk en gaf hij toe dat hij een fout heeft gemaakt. Het speelde mee dat het op een tijdelijke benoeming ging.’’