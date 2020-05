Jeugd steekt vlak naast gasfles terrasmeubilair van beachclub in Biddinghuizen in de brand: ‘Levensgevaarlijk’

De coronatijd is al moeilijk genoeg voor horecaondernemer Jelbert Haagsma van Beachclub NU in Biddinghuizen. Gisteravond ging dankzij een groep jongeren ook nog eens een groot gedeelte van zijn terrasmeubilair in vlammen op. En net voor de dag waarop de horeca weer open mag. ,,Dit slaat helemaal nergens op.’’

Haagsma was zelf nog tot laat aanwezig in de zaak en wist samen met personeel de brand te blussen. De politie kwam ook op de brand af maar de groep was er toen al vandoor.

Druk

Een groep van zo'n 15 jongeren zat gisteren te chillen op het strand. ,,Het is er erg druk sinds de coronacrisis. En dat is prima. Gisteren was er veel jeugd op het strand. Rond half 12 's avonds ging het mis’’, vertelt Haagsma.

Volledig scherm Jelbert Haagsma © Jelbert Haagsma

De stoelen en tafels van Haagsma stonden volgens hem netjes opgestapeld en zaten vast aan een koord. ,,Die jongelui hebben het koord losgerukt en stoelen en tafels gepakt. Ze zaten daar eerst rustig op. Ik ben erheen gelopen en heb gevraagd of ze de spullen willen terugzetten. Dat zouden ze doen. Een half uur later stond alles in de brand.’’

Levensgevaarlijk

En dat was niet alleen heel vervelend voor Haagsma, maar ook nog eens ‘levensgevaarlijk’ volgens de ondernemer. ,,Het begon met een klein vuurtje, maar ze hebben er allerlei zooi opgegooid. Het gras is kurkdroog, het vuurtje werd onder de bomen gesticht vlak naast een gastank. Ik hoef je niet te vertellen wat er was gebeurd als wij niet aanwezig waren geweest. Het vuur werd snel groter. We hebben zelf alles met brandblussers weten te blussen.’’

1500 euro schade