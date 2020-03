Jeugd Swifterbant wil ontmoetingsplek voor jongeren

De jeugdcommissie van Dorpsbelangen Swifterbant had burgemeester Jean Paul Gebben en jeugdwethouder Peter van Bergen uitgenodigd om eens te komen praten over zaken als hangen, overlast en dus de gewenste JOP. Burgemeester Gebben ging graag op die uitnodiging in. ,,Want 99 procent van de jeugd in Swifterbant deugt gewoon’', aldus de burgemeester die nog maar eens aangaf flink ‘pissig’ te zijn op de vernielingen die die overige één procent (of zelfs minder) de afgelopen tijd uitvoerde in de Dronter kern.