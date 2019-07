Joey (18) wil 20 uur ritjes maken in ‘ruige’ achtbaan Walibi: ‘Mensen noemen me suïcidaal’

Joey Schadenberg (18) uit Harlingen wil zowel zaterdag als zondag tien uur lang ritjes maken in de ‘ruige’ Condor, een achtbaan in Walibi Holland. Voor een goed doel. ,,Velen durven niet eens één ritje te maken.’’

Hoe gek moet je zijn om dit te doen?

,,Tja, ik word als suïcidaal omschreven, als behoorlijk gek. Maar mensen zeggen ook: respect dat je dit gaat doen. Velen durven niet eens één ritje in de Condor te maken.’’

Waarom de Condor trouwens?

,,Die staat bekend als een behoorlijk ruige baan en het is de eerste hangachtbaan in Europa. Ik ben een fan van de fabrikant, Vekoma. Een Nederlands bedrijf dat geweldige attracties bouwt, waarbij je over de baan vliegt’’.

Hoe ben je op dit idee gekomen?

,,Het begon als een grap. Ik zat op een avond met vrienden te praten over pretparken, dat was in maart. Ik weet niet hoe ik op het idee kwam, maar ik zei: ik ga iets op twitter zetten en voor elke retweet maak ik een ritje in de Condor. Eerst wilde ik likes doen, maar iemand zei dat het met retweets minder hard zou gaan. Nou, het ging behoorlijk hard. Loopings, de pretparkwebsite, kreeg er lucht van en toen ging het nog harder. Editie.nl pakte het op, allerlei radiozenders gingen bellen... Ik kwam op 498 retweets. Ondertussen dacht ik: dit wordt serieus. Ik moet contact opnemen met Walibi en moet hier een goed doel aan koppelen. Ik koos voor Stichting Opkikker. Mijn doel is 1500 euro op te halen.’’

En Walibi wilde meteen meewerken?

,,Ik stuurde een berichtje en ze antwoordden: ‘Denk je niet dat we hier al mee bezig zijn? Dit moeten we laten gebeuren’.

Hoeveel ritjes kun je maken in twee keer tien uur?

,,We hebben berekend dat ik op 250 ritjes kan komen. Het hangt ook van het weer af, bij slecht weer gaat de baan dicht. Ik heb afgesproken met mijn ouders dat ik op beide dagen rond 13.00 uur een half uurtje pauze houd. Om te kijken hoe het gaat. Verder wil ik gewoon zoveel mogelijk rondjes maken.’’

Dat kan toch niet goed voor je zijn?

,,In principe zou het gezond moeten zijn. De achtbaan is goedgekeurd. En de EHBO houdt me in de gaten. In de praktijk gaan we zien hoe het gaat lopen. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ik last van mijn rug en mijn oren ga krijgen en voor de zekerheid draag ik een niergordel, voor de stabiliteit. Ik denk dat de kans 70 procent is dat ik het volhoud.’’

Stap je na dit weekend ooit nog in de Condor?

,,Ik blijf een pretparkfan, maar ik denk dat ik er wel een tijdje genoeg van heb’’.