Jonge dief trekt ‘s nacht met kapmes door Dronten, politie pakt het de volgende dag af: ‘Niet normaal’

FNV in Dronten is ‘verbijs­terd’ over bezuinigin­gen op busvervoer: ‘Niet uit te leggen’

5 juli De FNV in Dronten is ‘verbijsterd’ over de voorgenomen bezuinigingen op het busvervoer in de gemeente. Dronten wordt hierbij hard getroffen. Het is niet uit te leggen dat de gemeente enerzijds fors uitbreidt en dat van de andere kant een ‘noodzakelijk stuk openbaar vervoer’ dreigt te verdwijnen, vindt de vakbond.