Jonge mannen ontsnappen aan politie bij coronafeest in Biddinghuizen: ‘Het was een kat- en muisspel’

Anton* (19) uit Lelystad is zaterdagavond ontsnapt aan de politie bij het coronafeest in Biddinghuizen door zich twee uur onder meer in een weiland voor de politie te verstoppen. Zo’n 20 jongeren kwamen bij elkaar in een verlaten boerderij. De meeste aanwezigen kregen een boete. Zeven jongeren wisten te ontsnappen. ,,Het is te gek voor woorden hoe de politie heeft gehandeld.”