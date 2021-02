Jonge vrouw op fiets zwaargewond na botsing met vuilniswagen Dronten, ‘dit is voor iedereen heftig’

update & videoEen jonge vrouw op een fiets is donderdag zwaar gewond geraakt bij een botsing met een vuilniswagen. Het ongeluk vond rond het middaguur plaats in Dronten. ‘Dit is voor iedereen heftig.’

De traumaheli die met spoed was opgeroepen, landde in een weiland langs de N50. Medisch specialisten uit de heli konden op die manier nog tijdens de rit van de ambulance tussen Dronten en ziekenhuis Isala in Zwolle meerijden.

Het ongeval vond plaats op Het Gangboord in Dronten. Hoe de vrouw en de vuilniswagen konden botsen wordt nog onderzocht. De politie begon een uitgebreid sporenonderzoek, de weg is daarom afgesloten voor verkeer.

Onderzoek

Volgens een woordvoerder van de politie in Flevoland moet het onderzoek uitwijzen wat er is gebeurd. Het lijkt er in eerste instantie niet op dat een van betrokken partijen blaam treft, stelt hij.

Het ernstig ongeval vond plaats pal voor het politiebureau aan het Gangboord. ,,De collega's zijn er behoorlijk van geschrokken.’’ Ook al staan politiemensen vaker bij heftige ongevallen, ‘ik kan je verzekeren dat het nooit went. Maar bovenal hopen we dat het goedkomt met het slachtoffer’, benadrukt de woordvoerder.

Quote Collega’s zijn de deur uit gerend Lucien Gorgosz, Politie Flevoland

Lucien Gorgosz is met zijn collega’s in het politiebureau Het Bastion aan het Gangboord in Dronten op het moment dat de aanrijding plaatsvindt. Agenten binnen zien dat er pal voor het bureau wat aan de hand is. Meestal horen agenten van de meldkamer dat ze ergens heen moeten. Bijvoorbeeld omdat er een ongeval is gebeurd.

In dit geval zijn het agenten zelf die de meldkamer laten weten dat er een ernstig ongeval is. ,,Collega's zijn de deur uit gerend’’, vertelt Gorgosz. Die laten hun collega in de meldkamer weten wat er aan de hand is, zodat ambulance en ook in dit geval de traumahelikopter kunnen worden opgeroepen. ,,Bij de meldkamer staan ze met die hulpdiensten in verbinding.’’

Heftig

De politiemensen treden buiten meteen ‘handelend op', zegt Gorgosz. Hij blijft in het bureau om getuigen op te vangen. Voor hen wordt eventueel slachtofferhulp geregeld. ,,Het kan heftig zijn om iemand gewond op straat te zien, daar kan je echt wakker van liggen.’’

Ook zijn collega's gaat een zwaar ongeval niet in de koude kleren zitten. ,,Je wilt handelend optreden, je wilt je uiterste best doen op zo’n moment. Daarvoor ben je in het vak gerold, om iets voor een ander te betekenen.’’

Quote Je vertelt elkaar wat je ervaren hebt, zo ben je er voor elkaar. Lucien Gorgosz, Politie Flevoland

Zeker als het om jonge slachtoffers gaat, is het ook voor agenten heftig. ,,Natuurlijk is elk mensenleven evenveel waard, maar iedereen kan zich voorstellen dat het extra hard binnenkomt als het om jonge mensen gaat. Dat hakt erin.’’

Nadat het zwaargewonde meisje met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht, gaan de betrokken agenten bij elkaar zitten in het politiebureau. Gorgosz: ,,Je vertelt elkaar wat je ervaren hebt, zo ben je er voor elkaar. Wat iemand op dat moment nodig heeft, hoeft hij of zij niet eens aan te geven. Je weet het. De een heeft behoefte aan een compliment, ‘goed gewerkt', een ander heeft een schouder nodig.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De vrachtwagen op deze foto kwam in Dronten in botsing met een fietsende jonge vrouw. Ze raakte daarbij zwaargewond. © ProNews/Jeffrey Korte

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.